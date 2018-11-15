ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Матери политзаключенного Гриба разрешили второе за 15 месяцев свидание

Новости » Общество    15.11.2018 - 22:09
Матери политзаключенного Гриба разрешили второе за 15 месяцев свидание
Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)

Встреча должна состояться 26 ноября

Матери незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба позволили второе за 15 месяцев свидание. Об этом заявил его отец Игорь Гриб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

По его данным, мать должна встретиться с сыном 26 ноября.

Отметим, по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.

Напомним, 7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд России продлил ему арест на 6 месяцев.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с этим.

15 ноября, в Северокавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоялось судебное заседание по делу Павла Гриба. Его обвиняют в терроризме, однако украинец не признает своей вины.

"Я не виноват и не хочу давать никаких показаний", - отметил он.

Следующее заседание назначено на 23 ноября.

У Порошенко заявили, что РФ вмешивается в президентские выборы в Украине еще до их начала
Новости Украины Российская Федерациязаключенныеполитзаключенные в РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь