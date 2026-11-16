Математику хочуть прибрати з обов’язкових предметів НМТ-2027: коли Рада ухвалить рішення

Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкти щодо формату вступної кампанії 2027 року. Один із них передбачає складання чотирьох предметів національного мультипредметного тесту, інший - трьох. У другому варіанті математика не буде обов’язковою для всіх вступників.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Верховної Ради.
Зараз у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти щодо вступної кампанії 2027 року.
Основний документ передбачає, що вступники складатимуть чотири предмети:
Альтернативний законопроєкт, співавторкою якого є народна депутатка Ірина Борзова, пропонує скоротити кількість предметів до трьох. За цією моделлю обов’язковими залишаться українська мова та історія України, а третій предмет вступники зможуть обрати самостійно.
Таким чином, головна відмінність між двома ініціативами - обов’язкове складання математики.
Ірина Борзова пояснює необхідність змін складними умовами, у яких українські школярі готуються до вступу.
За її словами, через російські обстріли, повітряні тривоги та перебої з електропостачанням дітям складніше повноцінно навчатися. Тому частина батьків виступає за зменшення навантаження під час вступної кампанії.
"Я підтримую тих батьків, які вважають, що в нинішніх умовах, коли ворог не припиняє обстріли, постійно лунають повітряні тривоги, є перебої з електропостачанням, нашим дітям важко навчатися і потрібно зменшити навантаження під час вступної кампанії у 2027 році", - зазначила депутатка.
За словами Борзової, Верховна Рада голосуватиме за відповідні законодавчі ініціативи вже на найближчих засіданнях.
Отже, остаточний формат НМТ-2027 поки не визначили. Зокрема, депутати мають вирішити, чи залишиться математика обов’язковою для всіх вступників.
Раніше ми писали про те, що голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявив, що деякі депутати затягують затвердження формату НМТ-2027.
Читайте також про те, що нардеп повідомив, що освітній комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який пропонує модель складання НМТ-2027 із 4 предметів. Його рекомендували взяти за основу.