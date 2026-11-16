Математику хотят убрать из обязательных предметов НМТ-2027: когда Рада примет решение

Какие предметы предлагают оставить

Сейчас в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта по поводу вступительной кампании 2027 года.

Основной документ предусматривает, что поступающие будут сдавать четыре предмета:

украинский язык;

историю Украины;

математику;

один предмет по выбору.

Альтернативный законопроект, соавтором которого является народная депутат Ирина Борзова, предлагает сократить количество предметов до трех. По этой модели обязательными останутся украинский язык и история Украины, а третий предмет поступающие смогут выбрать самостоятельно.

Таким образом, главное отличие между двумя инициативами - обязательная сдача математики.

Почему хотят сократить НМТ

Ирина Борзова объясняет необходимость перемен сложными условиями, в которых украинские школьники готовятся к поступлению.

По ее словам, из-за российских обстрелов, воздушных тревог и перебоев с электроснабжением детям сложнее полноценно учиться. Поэтому часть родителей выступает за уменьшение нагрузки во время вступительной кампании.

"Я поддерживаю тех родителей, которые считают, что в нынешних условиях, когда враг не прекращает обстрелы, постоянно раздаются воздушные тревоги, есть перебои с электроснабжением, нашим детям трудно учиться и нужно снизить нагрузку во время вступительной кампании в 2027 году", - отметила депутат.

Когда определят формат теста

По словам Борзовой, Верховная Рада будет голосовать за соответствующие законодательные инициативы на ближайших заседаниях.

Итак, окончательный формат НМТ-2027 пока не был определен. В частности, депутаты должны решить, останется ли математика обязательной для всех поступающих.