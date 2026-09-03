UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Математика стала головним бар'єром НМТ-2026: її не склали майже 40 тисяч вступників

17:17 03.09.2026 Чт
2 хв
Водночас математика посіла друге місце за кількістю учасників, які склали тест на 200 балів
aimg Василина Копитко
УЦОЯО оприлюднив звіт про результати НМТ-2026 (фото: Getty Images)

Понад 48,5 тисячі учасників не подолали пороговий бал хоча б з одного предмета на НМТ-2026. Математику не склали майже 40 тисяч вступників, що становить понад 12% усіх, хто проходив тестування.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт про НМТ-2026 від УЦОЯО.

Майже кожен восьмий не склав математику

Цьогоріч на НМТ зареєструвалися майже 360 тисяч осіб, а взяли участь у тестуванні 329 709 учасників. Пороговий бал хоча б з одного предмета не подолали 48 590 осіб - це 14,8% від усіх, хто складав тест.

Найгірші результати показала саме математика: 39 888 учасників не подолали поріг з цього предмету. Це 12,1% від усіх, хто виконував тест.

Для порівняння, українську мову не склали 6 217 осіб, а історію України - лише 1 283. Це означає, що понад 82% усіх випадків нездачі припали саме на математику.

Звіт про НМТ-2026 від УЦОЯО (скриншот)

Скільки учасників отримали 200 балів

Попри складність тесту, 4 324 учасники змогли отримати максимальний результат хоча б з одного предмета.

Найбільше двохсотбальників було з англійської мови та математики: 2 194 та 1 152 відповідно. З історії України - 366, української мови - 267, української літератури - 175, фізики - 52.

Найменше максимальних результатів зафіксували з французької мови - лише 2, а також з іспанської - 5.

Звіт про НМТ-2026 від УЦОЯО (скриншот)

Чому саме математика стала вирішальною

Математика залишається обов'язковим предметом НМТ для всіх вступників, тому саме вона найбільше впливає на загальну кількість тих, хто не може вступати до закладів вищої освіти.

Формат НМТ-2027 можуть змінити

Нещодавно президент Володимир Зеленський закликав МОН переглянути формат НМТ-2027, щоб зменшити навантаження на дітей під час війни.

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що зараз напрацьовують зміни. Серед ймовірних нововведь - більша гнучкість тестування, можливість перездачі та зменшення стресу для вступників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НМТУЦОКО