Математика стала главным барьером НМТ-2026: ее не сдали почти 40 тысяч участников

Почти каждый восьмой не сдал математику

В этом году на НМТ зарегистрировались почти 360 тысяч человек, а приняли участие в тестировании 329 709 участников. Пороговый балл хотя бы по одному предмету не преодолели 48 590 человек - это 14,8% от всех, кто сдавал тест.

Худшие результаты показала именно математика: 39 888 участников не преодолели порог по этому предмету. Это 12,1% всех, кто выполнял тест.

Для сравнения, украинский язык не сдали 6 217 человек, а историю Украины - только 1 283. Это означает, что более 82% всех случаев неудачи пришлись именно на математику.

Отчет о НМТ-2026 от УЦОКО (скриншот)

Сколько участников получили 200 баллов

Несмотря на сложность теста, 4 324 участника смогли получить максимальный результат хотя бы по одному предмету.

Больше двухсотбальников было по английскому языку и математике: 2 194 и 1 152 соответственно. Из истории Украины - 366, украинскому языку - 267, украинской литературе - 175, физики - 52.

Меньше всего максимальных результатов зафиксировали по французскому языку - только 2, а также по испанскому - 5.

Отчет о НМТ-2026 от УЦОКО (скриншот)

Почему именно математика стала решающей

Математика остается обязательным предметом НМТ для всех поступающих, поэтому именно она больше всего влияет на общее количество тех, кто не может поступать в высшие образования.