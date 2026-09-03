Математика стала главным барьером НМТ-2026: ее не сдали почти 40 тысяч участников

Более 48,5 тысяч участников не преодолели пороговый балл хотя бы по одному предмету на НМТ-2026. Математика не сдали почти 40 тысяч поступающих, что составляет более 12% всех, кто проходил тестирование.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет об НМТ-2026 от УЦОКО.
В этом году на НМТ зарегистрировались почти 360 тысяч человек, а приняли участие в тестировании 329 709 участников. Пороговый балл хотя бы по одному предмету не преодолели 48 590 человек - это 14,8% от всех, кто сдавал тест.
Худшие результаты показала именно математика: 39 888 участников не преодолели порог по этому предмету. Это 12,1% всех, кто выполнял тест.
Для сравнения, украинский язык не сдали 6 217 человек, а историю Украины - только 1 283. Это означает, что более 82% всех случаев неудачи пришлись именно на математику.
Несмотря на сложность теста, 4 324 участника смогли получить максимальный результат хотя бы по одному предмету.
Больше двухсотбальников было по английскому языку и математике: 2 194 и 1 152 соответственно. Из истории Украины - 366, украинскому языку - 267, украинской литературе - 175, физики - 52.
Меньше всего максимальных результатов зафиксировали по французскому языку - только 2, а также по испанскому - 5.
Математика остается обязательным предметом НМТ для всех поступающих, поэтому именно она больше всего влияет на общее количество тех, кто не может поступать в высшие образования.
Недавно президент Владимир Зеленский призвал МОН пересмотреть формат НМТ-2027, чтобы снизить нагрузку на детей во время войны.
Министр образования и науки Андрей Бутенко заявил, что сейчас нарабатывают изменения. Среди вероятных нововведений - большая гибкость тестирования, возможность пересдачи и уменьшения стресса для поступающих.