Математика - внизу рейтингу: які середні бали набрали учасники НМТ-2026 з усіх предметів

Математика на НМТ

Нагадаємо, що цьогоріч математику не склали майже 40 тисяч учасників НМТ. Це становить понад 12% усіх, хто проходив тестування. Загалом не подолали пороговий бал хоча б з одного предмета 48,5 тисячі вступників.

Додамо, що влітку точилися дискусії щодо доцільності обов'язкового складання математики на НМТ. Однак тодішній міністр освіти Оксен Лісовий був проти вилучення цього предмету із тестування, такої ж позиції дотримується і новий очільник Міносвіти Андрій Бутенко.