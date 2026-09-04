Математика - внизу рейтинга: какие средние баллы набрали участники НМТ-2026 по всем предметам

УЦОКО обнародовал официальный отчет по результатам НМТ-2026. Самый высокий средний результат участники показали по иностранным языкам, а самый низкий - по математике.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет УЦОКО.
На НМТ в этом году зарегистрировалось почти 360 тысяч участников, а участие в тестировании приняли 329 тысяч.
Средние результаты участников, преодолевших порог по соответствующему предмету, по шкале от 100 до 200 баллов составляли:
Таким образом, самый высокий средний результат среди всех предметов НМТ-2026 зафиксировали по немецкому языку - 156 баллов. Самый низкий - по математике, 131,9 балла.
Важно, что эти средние значения рассчитаны только для участников, преодолевших порог по соответствующему предмету и получивших результат по шкале 100-200 баллов.
Напомним, что математику в этом году не сдали почти 40 тысяч участников НМТ. Это составляет более 12% всех, кто проходил тестирование. В общем, пороговый балл хотя бы по одному предмету не преодолели 48,5 тысячи поступающих.
Добавим, что летом шли дискуссии о целесообразности обязательного составления математики на НМТ. Однако тогдашний министр образования Оксен Лисовый был против изъятия этого предмета из тестирования, такой же позиции придерживается и новый глава Минобразования Андрей Бутенко.