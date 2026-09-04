Математика - внизу рейтинга: какие средние баллы набрали участники НМТ-2026 по всем предметам

Средние баллы НМТ-2026

На НМТ в этом году зарегистрировалось почти 360 тысяч участников, а участие в тестировании приняли 329 тысяч.

Средние результаты участников, преодолевших порог по соответствующему предмету, по шкале от 100 до 200 баллов составляли:

Немецкий язык - 156,0 балла

Французский язык - 151,9 балла

Английский язык - 151,3 балла

Испанский язык - 148,2 балла

Биология - 143,7 балла

География - 143,7 балла

Украинский язык - 142,0 балла

История Украины - 141,1 балла

Химия - 138,7 балла

Украинская литература - 137,2 балла

Физика - 135,9 балла

Математика - 131,9 балла

Таким образом, самый высокий средний результат среди всех предметов НМТ-2026 зафиксировали по немецкому языку - 156 баллов. Самый низкий - по математике, 131,9 балла.

Отчет о НМТ-2026 от УЦОКО (скриншот)

Важно, что эти средние значения рассчитаны только для участников, преодолевших порог по соответствующему предмету и получивших результат по шкале 100-200 баллов.