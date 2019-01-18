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Матчи с участием Свитолиной и Ястремской откроют игровой день Australian Open

Новости » Спорт    18.01.2019 - 10:30
Матчи с участием Свитолиной и Ястремской откроют игровой день Australian Open
Фото: иллюстрированное изображения (facebook.com/AustralianOpen)

Украинки сыграют в дневной сессии на арене Рода Лейвера

Матчи с участием украинских теннисисток Элини Свитолиной и Даяны Ястремской будут открывать игровой день третьего круга на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В субботу, 19 января, первым запуском на арену имени Рода Лейвера выйдет первая ракетка Украины против китаянки Чжан Шуай (начало в 11:00 по местному времени / 2:00 по Киеву). За ними на этом корте сыграют Ястремская против американки Серены Уильямс (старт матча не ранее 13:00 по местному времени / 4:00 по Киеву).

Напомним, украинская теннисистка, 24 ракетка мира Леся Цуренко завершила свое выступление на Australian Open-2019, уступив во втором круге турнира 17-летней Аманде Анисимовой с США, занимает 87 место в мировом рейтинге - 0:6, 2:6.

Ястремская завоевала вторую победу на дебютном для себя Australian Open Свитолина пробилась в третий раунд Australian Open
Новости Украины ТеннисЭлина СвитолинасоревнованияAustralian Open
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