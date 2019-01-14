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Действующая чемпионка Australian Open с победы начала защиту титула

Новости » Спорт    14.01.2019 - 13:01
Действующая чемпионка Australian Open с победы начала защиту титула
Фото: Каролин Возняцки (twitter.com/AustralianOpen)

Каролин Возняцки в двух сетах обыграла Элисон Ван Эйтванк из Бельгии

Третья ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Действующая чемпионка турнира на старте обыграла бельгийку Алисон ван Уйтванк, занимающую 52 строчку рейтинга WTA, со счетом 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 33 минуты. Теперь счет в личных встречах стал 2:0 в пользу датчанки.

Следующей соперницей Возняцки в Мельбурне станет шведка Йоханна Ларссон, которая вышла во второй круг на отказе беларуски Веры Лапко, - 7:6(5), 3:0.

Напомним, что ранее во второй круг соревнований также вышла украинка Леся Цуренко. 15 января свои первые матчи в Мельбурне проведут еще три украинки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.

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