Стала известна соперница Свитолиной в третьем круге Australian Open

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Теннисистки играли между собой дважды

Китайская теннисистка Шуай Чжан пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

42 ракетка мира во втором раунде в двух партиях обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову - 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

За выход в четвертый круг китаянка поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.

Shuai Zhang def. Kr. Pliskova 6-2 6-3, sets up 3R clash with Elina Svitolina. #AusOpen pic.twitter.com/O2DLAohSvE — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2019

Теннисистки встречались между собой дважды - оба раза победу праздновала украинка. Сначала Свитолина обыграла представительницу Китая в 2016 году во втором круге турнира Premier Mandatory в Майами, а через два года - на выставочном турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке.

Напомним, позже сегодня в Мельбурне предстоит сыграть еще одной украинке, Даяне Ястремской, которая в матче первого круга победила 75 теннисистку мира Саманту Стосур из Австралии - 7:5, 6:2.