Матчі за участю Світоліної і Ястремської відкриють ігровий день Australian Open

Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/AustralianOpen)

Українки зіграють в денний сесії на арені Рода Лейвера

Матчі за участю українських тенісисток Еліни Світоліної і Даяни Ястремської відкриватимуть ігровий день третього кола на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) у Мельбурні. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У суботу, 19 січня, першим запуском на арену імені Рода Лейвера вийде перша ракетка України проти китаянки Чжан Шуай (початок о 11:00 за місцевим часом / 2:00 за Києвом). За ними на цьому корті зіграють Ястремська проти американки Серени Вільямс (старт матчу не раніше 13:00 за місцевим часом / 4:00 за Києвом).

Нагадаємо, українська тенісистка, 24 ракетка світу Леся Цуренко завершила свій виступ на Australian Open-2019, поступившись у другому колі турніру 17-річній Аманді Анісімовій з США, що займає 87 місце в світовому рейтингу - 0:6, 2:6.