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Матчи чемпионата Украины могут доиграть в двух городах

Новости » Спорт     05.05.2020 - 09:34
Матчи чемпионата Украины могут доиграть в двух городах
Фото: "Шахтер" - "Заря" (upl.ua)

С таким предложением выступили четыре клуба

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) в четверг, 7 мая, обсудят вариант с доигровкой матчей чемпионата в двух городах. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

"Динамо", "Шахтер", "Десна" и "Колос" поддерживают идею доиграть оставшиеся поединки верхней шестерки чемпионата в Киеве. В столице Украины есть три стадиона, готовых принять игры УПЛ.

Команды нижней шестерки пока еще не определились с местом проведения своих матчей. Приоритетным вариантом считается Львов, альтернативным - Днепр.

В середине марта чемпионат Украины ушел на вынужденную паузу в связи с пандемией коронавируса. До перерыва было сыграно 23 тура. В турнирной таблице УПЛ лидирует "Шахтер". "Горняки" опережают "Зарю" на 13 очков. "Динамо" замыкает тройку, уступая луганчанам по личным встречам.

Согласно планам клубов, чемпионат УПЛ планируют возобновить 30 мая и завершить его 24 июля. Новый сезон может стартовать уже в начале августа. Также команды должны будут провести тестирование и проверить здоровье игроков, а также тренерского штаба.

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