Матчи чемпионата Украины могут доиграть в двух городах

Фото: "Шахтер" - "Заря" (upl.ua)

С таким предложением выступили четыре клуба

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) в четверг, 7 мая, обсудят вариант с доигровкой матчей чемпионата в двух городах. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

"Динамо", "Шахтер", "Десна" и "Колос" поддерживают идею доиграть оставшиеся поединки верхней шестерки чемпионата в Киеве. В столице Украины есть три стадиона, готовых принять игры УПЛ.

Команды нижней шестерки пока еще не определились с местом проведения своих матчей. Приоритетным вариантом считается Львов, альтернативным - Днепр.

У четвер клуби УПЛ розглянуть варіант завершити сезон у двох містах. Динамо, Шахтар, Десна та Колос за те, аби розіграти першу шістку у Києві. Тут повноцінних 3 арени. З колективами нижнього ешелону не все так однозначно. Пріоритет - догравати у Львові. Альтернатива - Дніпро. — Igor Burbas (@iburbas) May 4, 2020

В середине марта чемпионат Украины ушел на вынужденную паузу в связи с пандемией коронавируса. До перерыва было сыграно 23 тура. В турнирной таблице УПЛ лидирует "Шахтер". "Горняки" опережают "Зарю" на 13 очков. "Динамо" замыкает тройку, уступая луганчанам по личным встречам.

Согласно планам клубов, чемпионат УПЛ планируют возобновить 30 мая и завершить его 24 июля. Новый сезон может стартовать уже в начале августа. Также команды должны будут провести тестирование и проверить здоровье игроков, а также тренерского штаба.