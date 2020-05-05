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Матчі чемпіонату України можуть дограти в двох містах

Новини » Спорт     05.05.2020 - 09:34
Матчі чемпіонату України можуть дограти в двох містах
Фото: "Шахтар" - "Зоря" (upl.ua)

З такою пропозицію виступили чотири клуби

Клуби української Прем'єр-ліги (УПЛ) в четвер, 7 травня, обговорять варіант з догравання матчів чемпіонату у двох містах. Про це в Twitter повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

"Динамо", "Шахтар", "Десна" і "Колос" підтримують ідею дограти поєдинки верхньої шістки чемпіонату в Києві. У столиці України є три стадіони, готових прийняти ігри УПЛ.

Команди нижньої шістки поки ще не визначилися з місцем проведення своїх матчів. Пріоритетним варіантом вважається Львів, альтернативним - Дніпро.

В середині березня чемпіонат України пішов на вимушену паузу у зв'язку з пандемією коронавірусу. До перерви було зіграно 23 туру. У турнірній таблиці УПЛ лідирує "Шахтар". "Гірники" випереджають "Зорю" на 13 очок. "Динамо" замикає трійку, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

Згідно з планами клубів, чемпіонат УПЛ планують відновити 30 травня і завершити його 24 липня. Новий сезон може стартувати вже на початку серпня. Також команди повинні будуть провести тестування і перевірити здоров'я гравців, а також тренерського штабу.

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