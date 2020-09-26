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Матчи 4 тура УПЛ начнутся с минуты молчания из-за авиакатастрофы АН-26

Украина , Суббота 26 сентября 2020 12:31
Матчи 4 тура УПЛ начнутся с минуты молчания из-за авиакатастрофы АН-26
Фото: мяч (fifa.com)
Автор: РБК-Украина

Матчи четвертого тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) по футболу начнутся с минуты молчания из-за катастрофы военного самолета АН-26 вблизи города Чугуев Харьковской области. Они пройдут с 26 по 27 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

"Матчи 4 тура начнутся с минуты молчания в память о погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области. УПЛ выражает искренние соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее резидент Украины Владимир Зеленский дал поручение прекратить все учебные полеты на время расследования причин крушения самолета АН26.

Как писало РБК-Украина, Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета, среди которых ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Напомним, в пятницу вечером, 25 сентября, в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В результате авиакатастрофы погибли 24 человека, поиски 2 человек продолжаются, один человек уцелел.

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