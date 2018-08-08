В матче "Мариуполя" с "Бордо" будет больше красивого футбола, - Бабич

Наставник приазовцев поделился впечатлениями от предстоящего поединка

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал предстоящий матч 3 раунда квалификации Лиги Европы против французского "Бордо". Наставника цитирует клубная пресс-служба.

"Начнем на "теориях" разбирать игру жирондинцев и акцентировать внимание на сильных и слабых сторон. Времени немного, но постараемся тактически ребят подготовить и объемно рассказать о "Бордо". Соперник интересный. Но у нас уже определенный опыт есть. Думаю, с "Бордо" будет больше красивого футбола", - отметил тренер приазовцев.

Наставник также рассказал, что расчитывает на поддержку болельщиков.

"Вспоминая матч с "Юргорденом", в начале встречи болельщики только присматривались к нам. Но в конце первого тайма, во второй половине и в дополнительное время поддержка было просто топ - стадион гнал нас вперед, поддерживал. Надеюсь, в четверг придет еще больше людей, которые будут болеть за нас. Ну а мы постараемся показать хорошую игру", - подчеркнул Бабич.

Матч "Мариуполь" - "Бордо" состоится в Одессе на стадионе "Черноморец" 9 августа. Начало поединка в 20:00.

Напомним, "Мариуполь" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, одолев по сумме двух матчей "Юргорден" из Стокгольма.