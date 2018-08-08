У матчі "Маріуполя" з "Бордо" буде більше красивого футболу, - Бабич

Наставник приазовців поділився враженнями від майбутнього поєдинку

Головний тренер "Маріуполя" Олександр Бабич прокоментував майбутній матч 3 раунду кваліфікації Ліги Європи проти французького "Бордо". Наставника цитує клубна прес-служба.

"Почнемо на "теоріях" розбирати гру жірондінцев і акцентувати увагу на сильних і слабких сторінах. Часу небагато, але спробуємо тактично хлопців підготувати і об'ємно розповісти про "Бордо". Суперник цікавий. Але у нас вже певний досвід є. Думаю, з "Бордо" буде більше красивого футболу", - зазначив тренер приазовців.

Наставник також розповів, що розраховує на підтримку вболівальників.

"Згадуючи матч з "Юргорденом", на початку зустрічі вболівальники тільки придивлялися до нас. Але в кінці першого тайму, у другій половині і в додатковий час підтримка було просто топ - стадіон гнав нас вперед, підтримував. Сподіваюся, в четвер прийде ще більше людей, які будуть вболівати за нас. Ну а ми спробуємо показати хорошу гру", - підкреслив Бабич.

Матч "Маріуполь" - "Бордо" відбудеться в Одесі на стадіоні "Чорноморець" 9 серпня. Початок поєдинку о 20:00.

Нагадаємо, "Маріуполь" вийшов до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, здолавши за сумою двох матчів "Юргорден" зі Стокгольма.