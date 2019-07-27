На матче "Динамо" - "Шахтер" за Суперкубок Украины ожидается аншлаг

Все билеты на матч за Суперкубок Украины 2019 года между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", который состоится 28 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе, распроданы. Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Таким образом, на матче грандов украинского футбола ожидается аншлаг.

Отметим, что стадион "Черноморец", который примет матч за Суперкубок в десятый раз в истории, может вместить 34 164 болельщика.

Поединок "Динамо" - "Шахтер" начнется в 21:00.

Напомним, комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матч за Суперкубок Украины-2019.