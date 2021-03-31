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На матчах Евро-2020 сборным разрешили проводить до пяти замен за матч

Автор: Роман Тверденко

На чемпионате Европе 2020 командам разрешили проводить по пять замен в одном матче. Обычно можно делать только до трех замен.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В заявлении сказано, что решение принято с учетом текущей пандемии коронавируса, во время которой уже было разрешено это правило пяти замен на ряд турниров.

Это правило также распространяется на матчи Лиги наций и плей-офф турнира в этом году.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил карантинные ограничения по зрителям на матчах под своей эгидой. Теперь на матчах будут действовать ограничения исключительно властей каждой конкретной страны.

Напомним, ранее сообщалось, что решающие матчи Евро-2020 могут пройти с 50% заполняемостью стадиона "Уэмбли", а это 45 тысяч человек.

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