На матчах Евро-2020 сборным разрешили проводить до пяти замен за матч

На чемпионате Европе 2020 командам разрешили проводить по пять замен в одном матче. Обычно можно делать только до трех замен.

В заявлении сказано, что решение принято с учетом текущей пандемии коронавируса, во время которой уже было разрешено это правило пяти замен на ряд турниров.

Это правило также распространяется на матчи Лиги наций и плей-офф турнира в этом году.