На матчах Євро-2020 збірним дозволили проводити до п'яти замін за матч

На чемпіонаті Європи 2020 командам дозволили проводити по п'ять замін в одному матчі. Зазвичай можна робити тільки до трьох замін.

У заяві сказано, що рішення ухвалено з урахуванням поточної пандемії коронавіруса, під час якої вже було дозволено це правило п'яти замін на ряд турнірів.

Це правило також поширюється на матчі Ліги націй і плей-офф турніру в цьому році.