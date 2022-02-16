Матч звезд баскетбольной Суперлиги перенесен на 10 апреля: известна причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Матч звезд-2022 был запланирован на 19 февраля в киевском Дворце спорта. Но ввиду объективных причин, связанных с временным отъездом большого количества легионеров, провести мероприятие на должном высоком уровне 19 февраля невозможно.

Учитывая высокий ажиотаж вокруг события и важность проведения этого глобального спортивного шоу, мероприятие переносится с 19 февраля на 10 апреля. Все главные хедлайнеры праздника уже подтвердили свое участие в этом событии. Вместе с тем, ФБУ повысит звездный статус мероприятия и пригласит на Матч звезд иностранных участников шоу-программы, имя которых будет названо в ближайшее время.

Все предварительно приобретенные билеты на Матч Звезд 2022 будут действительны на новую дату события.