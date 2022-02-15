Михайлюк не спас "Торонто" в матче НБА против"Нью-Орлеана"

Украинец Святослав Михайлюк не смог переломоить в пользу "Торонто Рэпторс" матч Национальной баскетбольной ассоциации против "Нью-Орлеан Пеликанс" (90:120).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка регулярного чемпионата НБА.

Атакующий защитник"Рэпторс" провел на паркете 5 минут. За это время Михайлюк успел сделать 2 подбора. Кроме того, украинец дважды промахнулся с дальней дистанции.

Это поражение стало для" Торонто " вторым подряд после 8-матчевой серии побед. В турнирной таблице Восточной конференции команда Михайлюка занимает 7-е место и продолжает борьбу за выход в 1/8 финала плей-офф.

Всего в сезоне 2021/22 украинский баскетболист провел 43 матча в регулярном чемпионате. Средние показатели Михайлюка – 5,3 очка, 2,1 подборов, 0,9 передач.

Еще один украинец – Алексей Лэнь – пропустил поединок "Сакраменто", в котором "Кингз" проиграли "Бруклину" (85:109).

17 февраля "Торонто Рэпторс" поедет в гости к "Миннесоте", а "Сакраменто Кингз" будет гостить в Чикаго.