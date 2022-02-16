Матч зірок баскетбольної Суперліги перенесено на 10 квітня: відома причина

Зважаючи на відсутність в Україні переважної більшості легіонерів, через загрозу російської агресії, Федерація баскетболу України прийняла рішення про перенесення Матчу зірок української Суперліги-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Матч зірок-2022, був запланований на 19 лютого у київському Палаці спорту. Але зважаючи на об’єктивні причини пов’язані з тимчасовим від’їздом великої кількості легіонерів, провести захід на належному високому рівні 19-го лютого є неможливим.

Враховуючи високий ажіотаж навколо події та важливість проведення цього глобального спортивного шоу, захід переноситься з 19 лютого на 10 квітня. Усі головні хедлайнери свята уже підтвердили свою участь у цій події. Разом з тим, ФБУ підвищить зірковий статус заходу і запросить на Матч зірок іноземних учасників шоу-програми, ім’я яких буде названо уже найближчим часом.

Усі попередньо придбані квитки на Матч Зірок 2022 будуть дійсними на нову дату події.