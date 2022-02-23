ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Матч Юнацької ліги УЄФА "Динамо" – "Спортінг" можуть перенести, – журналіст

Новость на русском →
Середа 23 лютого 2022 09:57
Матч Юнацької ліги УЄФА "Динамо" – "Спортінг" можуть перенести, – журналіст Фото: гравці "Динамо" U-19 (fcdynamo.com)
Автор: Андрій Вирва

УЄФА проводить переговори з "Динамо" та "Спортінгом" щодо переносу матчу, через політичну ситуацію, яка виникла після визнання президентом РФ Володимиром Путіним "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста BBC Саймона Стоуна.

За інформацією джерела, матч Юнацької ліги УЄФА який мав відбутися в Києві 2 березня, перенесений на 9 березня. Місцем проведення поки що залишається столиця України, але в УЄФА ще можуть перенести матч в інше місто.

За словами журналіста, йому цю інформацію підтвердили в УЄФА. Інші подробиці перемовин клубів та УЄФА поки не відомі.

Нагадаємо, що в попередньому раунді Юнацької ліги УЄФА "Динамо" в серії пенальті здолало "Депортіво".

До слова, можете переглянути анонс матчу "Атлетіко" – "Манчестер Юнайтед".

Також, можна прочитати анонс матчу "Бенфіка" – "Аякс".

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Футбол
NEWS
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна