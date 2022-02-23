Матч Юнацької ліги УЄФА "Динамо" – "Спортінг" можуть перенести, – журналіст
УЄФА проводить переговори з "Динамо" та "Спортінгом" щодо переносу матчу, через політичну ситуацію, яка виникла після визнання президентом РФ Володимиром Путіним "ЛДНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста BBC Саймона Стоуна.
За інформацією джерела, матч Юнацької ліги УЄФА який мав відбутися в Києві 2 березня, перенесений на 9 березня. Місцем проведення поки що залишається столиця України, але в УЄФА ще можуть перенести матч в інше місто.
За словами журналіста, йому цю інформацію підтвердили в УЄФА. Інші подробиці перемовин клубів та УЄФА поки не відомі.
Нагадаємо, що в попередньому раунді Юнацької ліги УЄФА "Динамо" в серії пенальті здолало "Депортіво".
До слова, можете переглянути анонс матчу "Атлетіко" – "Манчестер Юнайтед".
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