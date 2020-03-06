Матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" пройдет со зрителями

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонской "Барселоной" и неаполитанским "Наполи" пройдет в присутствии болельщиков. Об этом заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла, слова которого приводит RAC1.

Встреча пройдет 18 марта и начнется в 22:00 по киевскому времени. В первой игре команды расписали ничью - 1:1.

"Неаполь пока не находится в зоне риска, как северная Италия. Нет никакой опасности того, что игра пройдет со зрителями. Мы решили закрыть стадионы только для тех игр, в которых будут участвовать команды из пострадавших районов, но здесь не такой случай", - сказал чиновник.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталантой" пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Европе.

Аналогичное решение принято по еще одному еврокубковому поединку: при пустых трибунах также сыграют в 1/8 финала Лиги Европы итальянский "Интер" и испанский "Хетафе".

Ранее стало известно, что все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля.