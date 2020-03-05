Все матчи чемпионата Италии месяц будут проводиться без зрителей

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Правительство не стало переносить Серию А из-за коронавируса

Все поединки чемпионата Италии по футболу будут проходить при пустых трибунах. Такое решение приняло правительство страны, пишет Football Italia.

Эта мера по борьбе с распространением коронавируса касается всех спортивных событий и будет действовать до 3 апреля. Также это решение распространяется на все регионы, вне зависимости от того, есть ли там зараженные.

Ранее ряд матчей Серии А и Кубка Италии по футболу уже были перенесены на неопределенный срок. Издание предполагает, что на этой неделе клубы сыграют эти поединки, но официального решения по этому поводу еще нет.

С 7 марта по 4 апреля запланировано проведение трех туров итальянского чемпионата.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 3 тысячи человек, 107 скончались. Школы и университеты закрыты по всей стране как минимум до середины марта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта в мире зарегистрировано 92 943 случая заражения коронавирусом. Случаев с летальным исходом - 3160.

За пределами Китая, где в декабре прошлого года произошла вспышка коронавируса, вирус распространился на территории 72 стран.