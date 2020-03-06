Матч Ліги чемпіонів "Барселона" - "Наполі" пройде з глядачами

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між каталонською "Барселоною" і неаполітанським "Наполі" пройде в присутності уболівальників. Про це заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла, слова якого наводить RAC1.

Зустріч пройде 18 березня і розпочнеться о 22:00 за київським часом. У першій грі команди розписали нічию - 1:1.

"Неаполь наразі не знаходиться в зоні ризику, як північна Італія. Немає ніякої небезпеки того, що гра пройде з глядачами. Ми вирішили закрити стадіони тільки для тих ігор, в яких братимуть участь команди з постраждалих районів, але тут не такий випадок", - сказав чиновник.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Валенсією" та "Аталантою" пройде без глядачів через спалах коронавірусу в Європі.

Аналогічне рішення прийнято щодо ще одного єврокубкового поєдинку: за порожніх трибун також зіграють в 1/8 фіналу Ліги Європи італійський "Інтер" та іспанський "Хетафе".

Раніше стало відомо, що всі матчі чемпіонату Італії пройдуть без глядачів до 3 квітня.