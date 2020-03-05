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"Валенсия" и "Аталанта" сыграют ответный матч Лиги чемпионов без зрителей

Новости » Спорт     05.03.2020 - 18:08
"Валенсия" и "Аталанта" сыграют ответный матч Лиги чемпионов без зрителей
Фото: (twitter.com/Atalanta_BC)

Поединок пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталантой" пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Европе. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Бергамский клуб проинформировал, что болельщики, купившие билеты, смогут вернуть потраченные деньги.

В первом матче в Италии испанцы крупно уступили хозяевам со счетом 1:4. Ответный поединок пройдет на стадионе "Месталья" 10 марта.

Ранее стало известно, что все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля.

По состоянию на 5 марта в Италии количество случаев заболевания коронавируса COVID-19 достигла 2706, а количество умерших достигло 107 человек. В то же время еще 276 пациентов выздоровели. Школы и университеты закрыты по всей стране как минимум до середины марта.

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