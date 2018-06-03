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Мать украинского политзаключенного Кольченко заявила о звонках с угрозами со стороны РФ

НовостиОбщество    03.06.2018 - 19:33
Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)
Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)

Мать Кольченко получила угрозы от представителя общественного наблюдательного совета Челябинской области

Мать незаконно осужденного в России крымчанина Александра Кольченко заявила, что получила телефонный звонок с угрозами от российской стороны. Об этом Лариса Кольченко сообщила в интервью "Громадському радіо".

По ее словам, представитель общественного наблюдательного совета Челябинской области Василий Катане звонил с угрозами.

"1 июня мне позвонил человек, представившийся членом общественно-наблюдательного совета Челябинской области. Он требовал, чтобы я уговорила Сашу прекратить голодовку, и просил не встречаться с адвокатом", - заявила мать Кольченко.

Кроме того, Лариса Кольченко добавила, что сейчас у нее нет никакой связи с сыном. Также она сообщила, что адвокат не занимается его защитой, а просто встречается с заключенным и передает информацию.

"Адвокат посетил его 31 мая. По его словам, Саша очень похудел, но на здоровье не жаловался. Ранее ему диагностировали дефицит веса, он лежал в больнице", - сообщила мать Кольченко.

Напомним, ранее мать Кольченко сообщала, что Александра заставляют принять гражданство России.
 

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Теги публикации: Российская Федерация, Александр Кольченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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