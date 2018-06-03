Мати українського політв'язня Кольченка заявила про дзвінки з погрозами з боку РФ

Мати Кольченко отримала погрози від представника громадської наглядової ради Челябінської області

Мати незаконно засудженого в Росії кримчанина Олександра Кольченко заявила, що отримала телефонний дзвінок з погрозами від російської сторони. Про це Лариса Кольченко повідомила в інтерв'ю "Громадському радіо".

За її словами, представник громадської наглядової ради Челябінської області Василь Катане дзвонив з погрозами.

"1 червня мені зателефонував чоловік, який представився членом суспільно-наглядової ради Челябінської області. Він вимагав, щоб я вмовила Сашу припинити голодування, і просив не зустрічатися з адвокатом", - заявила мати Кольченка.

Крім того, Лариса Кольченко додала, що зараз у неї немає ніякого зв'язку із сином. Також вона повідомила, що адвокат не займається його захистом, а просто зустрічається з ув'язненим і передає інформацію.

"Адвокат відвідав його 31 травня. За його словами, Саша дуже схуд, але на здоров'я не скаржився. Раніше йому діагностували дефіцит ваги, він лежав у лікарні", - повідомила мати Кольченка.

Нагадаємо, раніше мати Кольченко повідомляла, що Олександра змушують прийняти громадянство Росії.