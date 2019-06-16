ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мать политзаключенного Кольченко посетила сына в российской тюрьме

Новости » Общество    16.06.2019 - 21:26
Мать политзаключенного Кольченко посетила сына в российской тюрьме
Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)

Это была пятая встреча матери с сыном за время ареста

Племянница украинского политзаключенного Александра Кольченка Анастасия сообщила, что его мать в течение 3 суток находилась в колонии в Копейске Челябинской области России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крим.Реалии.

Анастасия Кольченко рассказала, что 10 июня мать Александра вышла из колонии после долгосрочного свидания, которое длилось трое суток.

"Это их пятая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года. Саша чувствует себя хорошо, как всегда, ни на что не жалуется. Очень ждал этой встречи, чтобы вспомнить вкус домашней еды, приготовленной руками мамы", - сообщила племянница украинского политзаключенного.

Она рассказала, что он задает множество вопросов о семье, друзьях, ситуацию в мире и про Украину и Крым.

"Когда потеплело, начал чаще ходить на прогулки, играть в волейбол и просто ходить в спортзал. Вместе с адвокатом собирается писать ходатайство об изменении режима содержания. Также передает всем привет и просит писать письма", - сообщила Анастасия Кольченко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кольченка выпустили из штрафного изолятора. Также российская правозащитница Татьяна Щур назвала причину последнего помещения Кольченка в ШИЗО - употребления им "нецензурной лексики".

Британия призывает РФ немедленно освободить украинских политзаключенных Красный Крест создаст рабочую группу по украинским политзаключенным
Новости Украины Александр Кольченкополитзаключенные в РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь