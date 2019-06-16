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Мати політв’язня Кольченко відвідала сина у російській в’язниці

Новини » Суспільство    16.06.2019 - 21:26
Мати політв’язня Кольченко відвідала сина у російській в’язниці
Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)

Це була п’ята зустріч матері з сином за час арешту

Племінниця української політв’язня Олександра Кольченка Анастасія повідомила, що його мати протягом 3 діб перебувала у колонії в Копейську Челябінської області Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Анастасія Кольченко розповіла, що 10 червня мати Олександра вийшла з колонії після довгострокового побачення, яке тривало три доби.

"Це їхня п'ята зустріч у неволі. Останнє довгострокове побачення відбулося в липні 2018 року. Саша почуває себе добре, як завжди, ні на що не скаржиться. Дуже чекав цієї зустрічі, щоб згадати смак домашньої їжі, приготовленої руками мами", - повідомила племінниця українського політв’язня.

Вона розповіла, що він задає безліч запитань про сім’ю, друзів, ситуацію у світі та про Україну і Крим.

"Коли потепліло, почав частіше ходити на прогулянки, грати в волейбол і просто ходити в спортзал. Разом з адвокатом збирається писати клопотання про зміну режиму утримання. Також передає всім привіт і просить писати листи", - повідомила Анастасія Кольченко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кольченка випустили зі штрафного ізолятора. Також російська правозахисниця Тетяна Щур назвала причину останнього поміщення Кольченка в ШІЗО - вживання ним "нецензурної лексики".

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