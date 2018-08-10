Мать политзаключенного Балуха рассказала о состоянии здоровья сына

По словам матери, Балух, который голодает уже 145 дней, выглядит очень плохо

Мать украинского политзаключенного Владимира Балуха посетила сына в изоляторе временного содержания в оккупированном Крыму и рассказала о состоянии его здоровья. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

По словам матери, Балух, который голодает уже 145 дней, выглядит очень плохо.

"Ничего хорошего. Скелет. Один скелет", - сказала она.

Мать политзаключенного отметила, что сын не рассказывает ей о своем здоровье, чтобы ее не расстраивать.

"Но я же вижу, что он такой страшный, что я просто в шоке. Одни кости и кожа на костях. Выглядит как старичок. Он никогда мне не скажет, что у него что-то со здоровьем плохо. Никогда. Я знаю, что и болел он, и поясница болел, и нога и вообще все было плохо, а он мне говорил, что все хорошо. Когда мы с ним говорили, рядом стоял полицейский, а он при нем ничего такого не скажет", - подчеркнула она.

Балух, по словам матери, практически не принимает пищу, только иногда кисель из овсянки и сухари.

"Я уже не знаю что и думать. Дождусь я его или нет. Я не знаю, чтобы я делала, если бы не эта поддержка людей", - сказала Наталья Балух.

Напомним, что ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что состояние украинского активиста Владимира Балуха остается тяжелым, но он не останавливает голодовку.

Также Министерство иностранных дел Украины призывало РФ освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха.