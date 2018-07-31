Состояние Балуха остается тяжелым, - Чийгоз

Состояние Балуха не улучшилось и продолжает быть тяжелым

Состояние украинского активиста Владимира Балуха остается тяжелым, но он не останавливает голодание. Об этом сообщает заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, передает Крым.Реалии.

Ахтем Чийгоз сообщил, что состояние Балуха не улучшилось и продолжает быть тяжелым.

"Он (Балух, - ред.), как сам говорит, "находится на колии", в которую зашел с самого начала", - отметил Чийгоз.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Великобритании заявило о глубоком беспокойстве за состояние здоровья украинских политзаключенных, содержащихся в России, Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые голодают.

Добавим, 5 июля 2018 года во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен). Его осудили по совокупности двух уголовных дел. Согласно приговору "суда", Балух совершил преступление в зв'связи с "неприязнью к действующей системе управления".