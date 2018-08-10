Мати політв'язня Балуха розповіла про стан здоров'я сина

За словами матері, Балух, який голодує вже 145 днів, виглядає дуже погано

Мати українського політв'язня Володимира Балуха відвідала сина в ізоляторі тимчасового утримування в окупованому Криму і розповіла про стан його здоров'я. Про це повідомляє Кримська правозахисна група на своїй сторінці в Facebook.

За словами матері, Балух, який голодує вже 145 днів, виглядає дуже погано.

"Нічого хорошого. Скелет. Один скелет", - сказала вона.

Мати політв'язня зазначила, що син не розповідає їй про своє здоров'я, щоб її не засмучувати.

"Але я ж бачу, що він такий страшний, що я просто в шоці. Одні кістки і шкіра на кістках. Виглядає як старичок. Він ніколи мені не скаже, що у нього щось із здоров'ям погано. Ніколи. Я знаю, що і хворів він, і поперек хворів, і нога і взагалі все було погано, а він мені казав, що все добре. Коли ми з ним говорили, поруч стояв поліцейський, а він при ньому нічого такого не скаже", - підкреслила вона.

Балух, за словами матері, практично не приймає їжу, тільки іноді кисіль з вівсянки й сухарі.

"Я вже не знаю що й думати. Дочекаюся я його або ні. Я не знаю, щоб я робила, коли б не ця підтримка людей", - сказала Наталія Балух.

Нагадаємо, що раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів, що стан українського активіста Володимира Балуха залишається тяжким, але він не зупиняє голодування.

Також Міністерство закордонних справ України закликало РФ звільнити українських політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха.