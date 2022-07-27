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Массовый этноцид: Подоляк сравнил смертность москвичей, дагестанцев и бурят на фронте

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Россия умышленно посылает различные этнические группы на фронт в качестве мяса, избегая негативной статистики смертности среди москвичей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, в среднем москвичи погибают на фронте :

  • в 87,5 раз реже, чем дагестанцы;
  • 275 случае реже, чем дагестанцы;
  • в 350 раз реже, чем тувинцы.

"Московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и как способ умышленного этноцида, в частности народов России", - пишет советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк прокомментировал призыв "главы парламента" временно оккупированного Крыма Владимира Константинова расширить границы "операции" на Николаев и Одессу.

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