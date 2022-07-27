Массовый этноцид: Подоляк сравнил смертность москвичей, дагестанцев и бурят на фронте

Россия умышленно посылает различные этнические группы на фронт в качестве мяса, избегая негативной статистики смертности среди москвичей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
По словам Подоляка, в среднем москвичи погибают на фронте :
"Московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и как способ умышленного этноцида, в частности народов России", - пишет советник главы Офиса президента.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк прокомментировал призыв "главы парламента" временно оккупированного Крыма Владимира Константинова расширить границы "операции" на Николаев и Одессу.
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