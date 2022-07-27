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Масовий етноцид: Подоляк порівняв смертність москвичів, дагестанців й бурят на фронті

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Росія умисно посилає різні етнічні групи на фронт в якості м'яса, уникаючи негативної статистики смертності серед москвичів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, у середньому москвичі гинуть на фронті :

  • у 87,5 раза рідше, ніж дагестанці;
  • у 275 разі рідше, ніж дагестанці;
  • у 350 разів рідше, ніж тувинці.

"Московський режим використовує війну не лише як інструмент масового знищення українців, а й як спосіб умисного етноциду, зокрема народів Росії", - пише радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк прокоментував заклик "голови парламенту" тимчасово окупованого Криму Володимира Константинова розширити межі "операції" на Миколаїв та Одесу.

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