Массовых нарушений прав журналистов на выборах не было, - ИМИ

Первый тур выборов президента 31 марта прошел почти без нарушений прав журналистов. Об этом сообщает Институт массовой информации.

Согласно мониторингу ИМИ, нарушения носили "единичный характер". Всего в организации сообщают о шести случаях нарушений прав. В четырех случаях речь идет о препятствовании деятельности журналистов, в одном - об угрозах, еще сайт регионального медиа потерпел кибератаки.

"В Киеве неизвестные молодые препятствовали российскому журналисту снять сюжет под зданием Центральной избирательной комиссии. В Кривом Роге из-за ложного сообщения о заминировании эвакуировали сотрудников телеканала "Первый городской", - говорится в сообщении ИМИ.

Напомним, в Комитете избирателей Украины назвали наиболее типичные нарушения, которые имели место в ходе первого тура выборов президента Украины 31 марта. В частности, подавляющее большинство нарушений касалось таких типичных нарушений: ошибки и нарушения со стороны членов УИК, разглашение тайны голосования избирателей, публикация в социальных сетях, проведение агитации вне сроков, отведенных для этого, проблемы со списками избирателей.

Как сообщало РБК-Украина, по данным подсчета 70,03% протоколов, больше всего голосов в первом туре набрали Владимир Зеленский (30,45%) и Петр Порошенко (16,19%).