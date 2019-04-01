Масових порушень прав журналістів на виборах не було, - ІМІ

Перший тур виборів президента 31 березня пройшов майже без порушень прав журналістів. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Згідно моніторингу ІМІ, порушення носили "одиничний характер". Всього в організації повідомляють про шість випадків порушень прав. У чотирьох випадках мова йде про перешкоджання діяльності журналістів, в одному - про загрози, ще сайт регіонального медіа зазнав кібератаки.

"У Києві невідомі молоді перешкоджали російському журналістові зняти сюжет під будівлею Центральної виборчої комісії. У Кривому Розі через неправдиве повідомлення про замінування евакуювали співробітників телеканалу "Перший міський", - йдеться в повідомленні ІМІ.

Нагадаємо, в Комітеті виборців України назвали найбільш типові порушення, які мали місце в ході першого туру виборів президента України 31 березня. Зокрема, переважна більшість порушень стосувалась таких типових порушень: помилки і порушення з боку членів ДВК, розголошення таємниці голосування виборців, публікація в соціальних мережах, проведення передвиборної агітації поза строків, відведених для цього, проблеми зі списками виборців.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними підрахунку 70,03% протоколів, найбільше голосів у першому турі набрали Володимир Зеленський (30,45%) і Петро Порошенко (16,19%).