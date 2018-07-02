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Интервью

Массовые задержки рейсов: Госавиаслужба завтра проведет совещание с руководителями авиакомпаний

НовостиИнфраструктура    02.07.2018 - 15:45
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

К участию в совещании под председательством Омеляна будут привлечены представители туроператоров

Из-за массовых задержек рейсов Государственная авиационная служба завтра, 3 июля 2018 года, проведет совещание с руководителями авиакомпаний. Об этом говорится в сообщении на сайте Госавиаслужбы.

Совещание по ситуации с массовыми задержками рейсов состоится в Министерстве инфраструктуры Украины под председательством главы ведомства Владимира Омеляна в 10:00.

"Государственная авиационная служба просит руководителей авиакомпаний прибыть лично для участия в совещании с привлечением туроператоров под председательством главы Минифраструктуры В. Омеляна с целью обсуждения ситуации относительно массовых задержек рейсов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что для того, чтобы частично решить ситуацию с массовыми задержками рейсов украинский туроператор Join UP объявил об сокращении рейсов в Испанию.

Отметим, по состоянию на субботу, 30 июня, из Туниса не могли вылететь около 800 украинских туристов. Их возвращение в Украину запланировано на сегодня. В частности, из Туниса уже вылетел один из 5 запланированных самолетов с украинскими туристами. 

Как сообщалось, причиной того, что туристы "застряли" в Тунисе стал долг туроператора в размере более миллиона долларов перед авиаперевозчиком.

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Теги публикации: Госавиаслужба, авиакомпания, Владимир Омелян  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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