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Масові затримки рейсів: Державіаслужба завтра проведе нараду з керівниками авіакомпаній

НовиниІнфраструктура    02.07.2018 - 15:45
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

До участі в нараді під головуванням Омеляна будуть залучені представники туроператорів

Через масові затримки рейсів Державна авіаційна служба завтра, 3 липня 2018 року, проведе нараду з керівниками авіакомпаній. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державіаслужби.

Нарада щодо ситуації з масовими затримками рейсів відбудеться у Міністерстві інфраструктури України під головуванням очільника відомства Володимира Омеляна о 10:00.

"Державна авіаційна служба просить керівників авіакомпаній прибути особисто для участі в нараді із залученням туроператорів під головуванням глави Мініфраструктури В. Омеляна з метою обговорення ситуації щодо масових затримок рейсів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для того, щоб частково вирішити ситуацію з масовими затримками рейсів український туроператор Join UP оголосив про скорочення рейсів в Іспанію

Відзначимо, станом на суботу, 30 червня, з Тунісу не могли вилетіти близько 800 українських туристів. Їх повернення в Україну заплановано на сьогодні. Зокрема, з Тунісу вже вилетів один з 5 запланованих літаків з українськими туристами.

Як повідомлялося, причиною того, що туристи "застрягли" в Тунісі став борг туроператора в розмірі понад мільйон доларів перед авіаперевізником.

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Теги публікації: Госавиаслужба, авиакомпания, Владимир Омелян  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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