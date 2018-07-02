Украинский туроператор объявил о сокращении рейсов в Испанию

Сокрашение рейсов позволит снизить нагрузку на флот авиакомпаний и выровнять расписание рейсов

Украинский туроператор Join UP объявил о сокращении рейсов в Испанию. Об этом говорится в сообщении на сайте туроператора.

"В связи с участившимися техническими неисправностями и регулярными задержками вылетов авиакомпаний YanAir и Bravo Airways туроператор Join UP! принял очень непростое, но единственное верное решение - сократить полетную программу по направлению Испания", - говорится в сообщении.

Как сообщается, такие действия позволят снизить нагрузку на флот авиакомпаний и выровнять расписание рейсов.

В частности, планируется снять вылеты в Барселону (с 4 июля из Запорожья, с 9 июля из Львова, с 14 июля из Одессы). Кроме того, рейс из Киева на Тенерифе будет осуществляться раз в 10-11 дней. А рейсы в Пальма-де-Майорка со 2 июля снимаются полностью.

"Все туристы, которые забронировали отдых в Испании с вылетом из регионов, могут аннулировать заявки с полным возвратом стоимости либо перебронировать тур на другое направление", - говорится в сообщении.

Завтра, 3 июля, туроператор совершит вывозной рейс из Пальма-де-Майорка. Туристам, ожидающим вылета на курортах Испании, будет предоставлено проживание и питание.

Вместе с тем, коммерческий директор Join UP! Александр Альба сообщил, что с середины июля авиакомпания SkyUp пройдет процедуру ТСО и получит разрешение на полеты в страны ЕС, что позволит перевести европейские рейсы непосредственно на SkyUp. Кроме того, это позволит начать выполнять рейсы на Тенерифе без посадки.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за запуска дополнительных рейсов компании Bravo для возвращения украинских туристов из Туниса возможны задержки рейсов компании по другим направлениям.