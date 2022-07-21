Массовые обстрелы и "непутевый" вражеский штурм на Бахмутском направлении, - сводка Генштаба

на Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси, продолжается кампания по агитации граждан касаемо подписания контрактов с российскими частными военными компаниями;
на Северском направлении оккупанты обстреливают позиции наших бойцов в Сумской области и проводят разведку БпЛА;
на Харьковском направлении враг нанес удар вблизи Верхнего Салтова и Ртищевки, а также осуществил артиллерийские обстрелы в районах Харькова, Питомника, Русской Лозовой, Рубежного, Черкасских Тишков, Прудянки, Чугуева, Вдов, Коробочкиного, Залимана и Малиновки. Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Большие Проходы - Питомник и проводили разведку БПЛА возле Слатиного, Рубежного, Заиловки и Дементьевки;
на Славянском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Долина, Богородичное, Гусаровка, большая Камышеваха, Норцовка, Вернополье и провели разведку неподалеку Дмитровки и Вернополья;
на Краматорском направлении российские военные нанесли удар в районах Серебрянки и Спорного. Также артиллерийские обстрелы были зафиксированы вблизи Северска, Григоровки и Ивано-Дарьевки. Применили БПЛА возле Раздолевки и Григоровки. Наши бойцы отбили вражеский штурм в направлении Лисичанский НПЗ-Ивано-Дарьевка и нанесли потери врагу;
на Бахмутском направлении оккупанты нанесли удары авиацией в районах населенных пунктов Вершина, Белогорьевка, Константиновка и Берестово, а также обстреливали артиллерией неподалеку Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Роздоловки и Курдюмовки. Осуществили непутевый штурм на направлениях Клиново - Вершина, Мироновка - Углегорская ТЭС;
на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты нанесли авиаудары возле Красногоровки, Каменки, Сладкого и Новоандріївки и обстреляли артиллерией в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Пески, Золотая Нива, Никольское, Железнодорожное, Степногорск, Новоселовка Вторая, Угледар, Гуляйпольське, Новополь, Белогорье. Для корректировки огня задействовали БпЛА вблизи Щербаков, Малой Токмачки и Белогорье;
на Южнобугском направлении российские военные обстреляли артиллерией в районах населенных пунктов Ольгино, Потемкино, Князевка, Широкое, Терновка, Луч, Котлярево, Первомайское, Новая Заря, Доброе и Белый Колодец. Пытались штурмовать в направлении Сухой Пруд - Андреевка, однако наши воины дали врагу отпор;
в Черноморской и Азовской морские корабли врага продолжают блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. Вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет;
Генштаб отмечает, что у принудительно мобилизованных оккупанты изымают личные документы, что затрудняет идентификацию в случае гибели и открывает путь для различных финансовых махинаций.
Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 100 оккупантов.