Массовые обстрелы и "непутевый" вражеский штурм на Бахмутском направлении, - сводка Генштаба

Российские военные продолжают наносить массовые удары по ряду направлений. Наши бойцы отбили все "непутевые" попытки врага штурмовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Генштаб отмечает, что у принудительно мобилизованных оккупанты изымают личные документы, что затрудняет идентификацию в случае гибели и открывает путь для различных финансовых махинаций.

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 100 оккупантов.

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