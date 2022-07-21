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Масові обстріли та "недолугий" ворожий штурм на Бахмутському напрямку, - зведення Генштабу

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові продовжують завдавати масових ударів по низці напрямків. Наші бійці відбили усі "недолугі" спроби ворога штурмувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Головні події сьогоднішнього дня на фронті:

  • на Волинському та Поліському напрямках, на території Білорусі триває кампанія з агітації громадян щодо підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями;
  • на Сіверському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших бійців у Сумській області й проводять розвідку БпЛА;
  • на Харківському напрямку ворог завдав удару поблизу Верхнього Салтова та Ртищівки, а також здійснив артилерійські обстріли в районах Харкова, Питомника, Руської Лозової, Рубіжного, Черкаських Тишків, Прудянки, Чугуєва, Удів, Коробочкиного, Залимана та Малинівки. Окупанти безуспішно намагалися просунутися у напрямку Великі Проходи - Питомник й проводили розвідку БпЛА біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки;
  • на Слов’янському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Долина, Богородичне, Гусарівка, Велика Комишуваха, Норцівка, Вірнопілля та провели розвідку неподалік Дмитрівки та Вірнопіллі;
  • на Краматорському напрямку російські військові завдали удару в районах Серебрянки та Спірного. Також артилерійські обстріли були зафіксовані поблизу Сіверська, Григорівки та Івано-Дар’ївки. Застосували БпЛА біля Роздолівки та Григорівки. Наші бійці відбили ворожий штурм у напрямку Лисичанський НПЗ - Івано-Дар’ївка та завдали втрат ворогу;
  • на Бахмутському напрямку окупанти завдали ударів авіацією в районах населених пунктів Вершина, Білогорівка, Костянтинівка та Берестове, а також обстрілювали артилерією неподалік Берестового, Веселого, Виїмки, Вершини, Новолуганського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Роздолівки та Курдюмівки. Здійснили недолугий штурм на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка - Вуглегірська ТЕС;
  • на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти завдали авіаударів біля Красногорівки, Кам’янки, Солодкого та Новоандріївки й обстріляли артилерією в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Піски, Золота Нива, Микільське, Залізничне, Степногірськ, Новоселівка Друга, Вугледар, Гуляйпільське, Новопіль, Білогір’я. Для корегування вогню задіяли БпЛА поблизу Щербаків, Малої Токмачки та Білогір’я;
  • на Південнобузькому напрямку російські військові обстріляли артилерією в районах населених пунктів Ольгине, Потьомкине, Князівка, Широке, Тернівка, Луч, Котляреве, Первомайське, Нова Зоря, Добре та Біла Криниця. Намагалися штурмувати в напрямку Сухий Ставок – Андріївка, однак наші воїни дали ворогу відсіч;
  • в Чорноморській та Азовській морські кораблі ворога продовжують блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. Поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет;

Генштаб відзначає, що у примусово мобілізованих окупанти вилучають особисті документи, що ускладнює ідентифікацію у разі загибелі та відкриває шлях для різних фінансових махінацій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 100 окупантів.

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