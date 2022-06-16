Массовые обстрелы населенных пунктов и неудачные вражеские наступления: ситуация на фронте

Ситуация на фронте по состоянию на 18: 00.

На Волынском и Полесском направлениях:

Белорусские военные выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы. Продолжают оборудование позиций в приграничных районах Брестской области.

На Северском направлении:

Российские военные обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области и Уланове, Сопич и Ромны Сумской области, а также нанесли авиаудар рядом с городом Глухов.

На Слобожанском направлении:

Оккупанты ведут боевые действия, чтобы сдержать наших военных.

На Харьковском направлении:

"Враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяжье", - пишет пресс-служба.

На Славянском направлении:

Российские военные обстреляли вблизи Мазановки, Краснополья и дубравного. Наши военные отбили штурм в направлении населенного пункта Долина.

На Донецком направлении:

Враг сосредотачивает основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении:

Активных наступательных действий враг не проводил. Применил ствольную артиллерию в районе Стародубовки.

На Северодонецком направлении:

"Враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиационный удар по Лоскутовке", - добавляет пресс-служба.

На Бахмутском направлении:

Оккупанты открыли обстрел в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка и Новоивановка. Нанесли авиаудар по мирному населенному пункту Яковлевка. Наши бойцы отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях:

"Противник пытался вести штурмовые действия с целью недопущения переброски наших войск на другие направления. Совершил обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Железнодорожное, Гуляйполе и Волшебное", - отмечает Генштаб.

На Южнобугском направлении:

Обстановка существенных изменений не претерпела.

Враг применил артиллерию районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Топольного, Князевка, Мурахівка, Красная Долина, Заря, Котляреве, Новониколаевка, Степная Долина, Таврическое, Лиманы и Александровка.