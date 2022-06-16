Массовые обстрелы населенных пунктов и неудачные вражеские наступления: ситуация на фронте

Российские военные продолжают массовые обстрелы населенных пунктов. Оккупанты пытались продвинуться на фронте, однако получили отпор от ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Белорусские военные выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы. Продолжают оборудование позиций в приграничных районах Брестской области.
Российские военные обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области и Уланове, Сопич и Ромны Сумской области, а также нанесли авиаудар рядом с городом Глухов.
Оккупанты ведут боевые действия, чтобы сдержать наших военных.
"Враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяжье", - пишет пресс-служба.
Российские военные обстреляли вблизи Мазановки, Краснополья и дубравного. Наши военные отбили штурм в направлении населенного пункта Долина.
Враг сосредотачивает основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Активных наступательных действий враг не проводил. Применил ствольную артиллерию в районе Стародубовки.
"Враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиационный удар по Лоскутовке", - добавляет пресс-служба.
Оккупанты открыли обстрел в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка и Новоивановка. Нанесли авиаудар по мирному населенному пункту Яковлевка. Наши бойцы отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового.
"Противник пытался вести штурмовые действия с целью недопущения переброски наших войск на другие направления. Совершил обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Железнодорожное, Гуляйполе и Волшебное", - отмечает Генштаб.
Обстановка существенных изменений не претерпела.
Враг применил артиллерию районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Топольного, Князевка, Мурахівка, Красная Долина, Заря, Котляреве, Новониколаевка, Степная Долина, Таврическое, Лиманы и Александровка.
Напомним, РБК-Украина также раскрывало все подробности на фронте за вчерашний день, 15 июня.
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