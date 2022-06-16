Масові обстріли населених пунктів й невдалі ворожі наступи: ситуація на фронті

Російські військові продовжують масові обстріли населених пунктів. Окупанти намагалися просунутись на фронті, однак отримали відсіч від ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Білоруські військові виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону. Продовжують обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області.
Російські військові обстріляли з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області, а також завдали авіаудару поруч з містом Глухів.
Окупанти ведуть бойові дії аби стримати наших військових.
"Ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже", - пише пресслужба.
Російські військові обстріляли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Наші військові відбили штурм в напрямку населеного пункту Долина.
Ворог зосереджує основні зусилля на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.
Активних наступальних дій ворог не проводив. Застосував ствольну артилерію в районі Стародубівки.
"Ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці", - додає пресслужба.
Окупанти відкрили обстріл в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Завдали авіаудару по мирному населеному пункту Яковлівка. Наші бійці відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.
"Противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне", - відзначає Генштаб.
Обстановка суттєвих змін не зазнала.
Ворог застосував артилерію районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.
Нагадаємо, РБК-Україна також розкривало усі подробиці на фронті за вчорашній день, 15 червня.
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