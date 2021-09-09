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Массовое отравление в школе Хмельницка: количество пострадавших возросло до 85

Автор: Сергей Пышкин

Вследствие массового отравление в школе Хмельницка - пострадали 85 человек, среди них 84 ребенка. Результаты лабораторных исследований до сих пор не готовы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

"По обновленной информации ГУ "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрав Украины", по состоянию на 16.00 9 сентября 2021 года зарегистрировано уже 85 случаев заболевания.",- отмечает пресс-служба.

Известно, что десятерых детей и одного взрослого госпитализировали в результате отравления. Еще 74 ребенка лечатся амбулаторно.

Согласно предварительному диагнозу, у пострадавших - пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит - одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого кишечника.

Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о отравление четырех учеников в школе Хмельницкой области.

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Хмельницкая областьМассовое отравление