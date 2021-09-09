Масове отруєння в школі Хмельницьку: кількість постраждалих зросла до 85

Внаслідок масового отруєння у школі Хмельницька - постраждали 85 осіб, серед них 84 дитини. Результати лабораторних досліджень досі не готові.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України.
"За оновленою інформацією ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", станом на 16.00 9 вересня 2021 року зареєстровано уже 85 випадків захворювання.", - відзначає пресслужба.
Відомо, що десятьох дітей й одного дорослого госпіталізували внаслідок отруєння. Ще 74 дитини лікуються амбулаторно.
Згідно з попереднім діагнозом, у постраждалих - харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт - одночасне запальне захворювання шлунка, товстого і тонкого кишківника.
Стан госпіталізованих оцінюється як середньої важкості.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про отруєння чотирьох учнів у школі Хмельницької області.