Массовое отравление в Харькове: количество обращений в врачу значительно возросло

Так, отравились 22 взрослых и 12 детей.

"Все средней тяжести - кто - то до сих пор в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой", - сообщил Сидоренко.

Он добавил, что с 17 июня заведения, где отравились посетители, не работают, у них провели дезинфекцию и взяли образцы продуктов.

Также ожидают, что количество заболевших может увеличиться.