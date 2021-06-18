Масове отруєння в Харкові: кількість звернень в лікарю значно зросла

Так, отруїлись 22 дорослих і 12 дітей.

"Усі середньої тяжкості - хтось досі в лікарні, когось вже прокапали і відпустили додому", - повідомив Сидоренко.

Він додав, що від 17 червня заклади, де отруїлися відвідувачі, не працюють, у них провели дезінфекцію та взяли зразки продуктів.

Також очікують, що кількість захворілих може збільшитися.