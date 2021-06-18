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Масове отруєння в Харкові: кількість звернень в лікарю значно зросла

Автор: Даша Харченко

Кількість відвідувачів двох мережевих ресторанів в Харкові, які зверталися по медичну допомогу з харчовим отруєнням, зросла до 34. Раніше повідомлялось про 25 осіб.

Про це повідомив директор департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко у Facebook.

Так, отруїлись 22 дорослих і 12 дітей.

"Усі середньої тяжкості - хтось досі в лікарні, когось вже прокапали і відпустили додому", - повідомив Сидоренко.

Він додав, що від 17 червня заклади, де отруїлися відвідувачі, не працюють, у них провели дезінфекцію та взяли зразки продуктів.

Також очікують, що кількість захворілих може збільшитися.

Раніше повідомлялось, що з діагнозом гастроентероколіт госпіталізовано 25 осіб.

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Харківотруєння