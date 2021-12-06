Массовое минирование в Харькове: полиция проверила шесть школ на наличие взрывчаток

В Харькове неизвестный сообщил о массовом минировании в школах. Полиция уже проверила шесть заведений на наличие взрывчатых предметов и веществ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Сообщение о минировании поступило около 11:15.
В течение дня правоохранители обследовали более 35 тысяч кв. м помещений и прилегающих территорий школ. Всего было эвакуировано 3461 лицо. Никаких взрывчатых предметов и веществ полиция пока не обнаружила.
"В настоящее время по распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области продолжается проверка в других учебных заведениях города", - пишет пресс-служба.
Сейчас также решается вопрос о квалификации событий.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в полицию Харькова поступило сообщение о массовом минировании в городе. Письмо с угрозой взрыва получили семь учебных заведений. Злоумышленник требовал перевести 7 млн гривен на два телефонных номера.